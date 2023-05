Si rompe tibia e perone facendo legna con il figlio: recuperato dal Soccorso Alpino

Soccorso Alpino Veneto operativo anche sulle montagne del Vicentino lo scorso week end, con un 53enne di Nove a venire recuperato dal team altopianese in località Valgoda – nel territorio montano altopianese – in seguito a un grave infortunio agli arti inferiori avvenuto all’interno del bosco.

Nella mattinata di sabato il “boscaiolo” nel tempo libero, quel giorno in compagnia del figlio, si era recato nella piccola frazione di Enego per far legna, tagliando delle piante per poi smistare e accatastare i tronchi.

Proprio in questa fase di recupero, mentre trascinava uno di questi, sarebbe caduto da un muretto alto un metro e mezzo secondo il report del comando Cnsas del Veneto: venendo colpito alle gambe dal pesante pezzo di legno. Nell’occasione il 53nne novese ha riportato un trauma importante, con la sospetta doppia frattura esposta di tibia e perone e con l’evidente impossibilità di muoversi.

Il figlio ha chiesto assistenza al 118 e sul posto è stata inviata una squadra del Soccorso Alpino di Asiago, allertata verso le 10.40 di sabato. Dopo averlo raggiunto in prossimità di una strada comunale, gli specialisti degli interventi in montagna hanno dato supporto al personale sanitario dell’ambulanza giunto dal nuovo ospedale civile di Asiago. Prestate le prime cure, l’infortunato è stato poi affidato a medici e infermieri del reparto di ortopedia.