Formula 1, Max Verstappen vince il Gp di Miami

Max Verstappen vince il Gp di Miami e la Red Bull, con il secondo posto del messicano Sergio Perez, mette a segno la doppietta confermando il dominio nel Mondiale 2023 di Formula 1. Al terzo posto, lo spagnolo Fernando Alonso su Aston Martin. La Ferrari chiude con il quinto posto dello spagnolo Carlos Sainz, alle spalle della Mercedes del britannico George Russell. L'altra rossa, guidata dal monegasco Charles Leclerc, è settima dietro alla Mercedes del britannico Lewis Hamilton.

Verstappen domina e vince il Gran Premio Usa a Miami, dopo un sabato negativo e una partenza dalla nona casella in griglia. Gara e strategia perfetta quella dell'olandese della Red Bull, partito con gomme più dure rispetto ai piloti davanti e fermatosi per il pit-stop solo a undici giri dalla bandiera a scacchi, rientrando alle spalle del compagno di scuderia Sergio Perez che però non può nulla al momento dell'attacco. Verstappen può contare su una monoposto che macina ben 46 giri con le gomme dure. La vittoria, la terza della stagione e la 38esima della carriera, vale un primato sempre più solido nella classifica iridata con 119 punti e 14 lunghezze di vantaggio su Perez.

LA GARA

Partenza senza particolari scossoni, con i piloti che preferiscono non prendersi rischi e poi si mettono subito a gestire le gomme con l'obiettivo di scongiurare la doppia sosta.

Perez, partito davanti ad Alonso e a Sainz, riesce a mantenere la testa della corsa nei primi giri, mentre le cose si mettono subito male per Leclerc, sorpassato immediatamente sia da Magnussen che da Verstappen. L’olandese campione del mondo inizia così la rimonta che lo porta a tagliare il traguardo dei 57 giri prima di tutti gli altri, complice anche un unico pit-stop – al 43esimo giro – durante tutta la gara. Penalità di cinque secondi per Sainz per eccesso di velocità in entrata ai box durante un pit-stop. Verstappen è primo nella classifica, a quota 119 punti, seguito da Perez (105) e Alonso (75).