Gli scavi per l’impianto di depurazione tranciano il tubo del gas a media pressione: pompieri all’opera

Alle ore 19 di sabato 10 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gecchelini a Foza per la rottura di un tubo di gas metano di media pressione, avvenuto durante alcuni scavi per la realizzazione di un impianto di depurazione.

I pompieri, arrivati da Asiago, hanno delimitato la zona e utilizzato acqua nebulizzata sulla perdita. Sul posto hanno operato i tecnici della rete gas, mentre i vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza degli operatori. L’intervento è durato per buona parte della serata.