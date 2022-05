Rogo nella notte in segheria: capannone e legname devastato dalle fiamme (GALLERY)

Un’emergenza incendio scaturita in piena notte ha mobilitato i vigili del fuoco di tutta la provincia vicentina, inviati sull’Altopiano di Asiago per far fronte a una vasto incendio in una segheria, su un’area di capannone di 1.000 metri quadrati sita in contrada Lazzaretti. Secondo le prime notizie fornite dal comando provinciale del 115 nessun operaio né altra persona era presente al momento dell’arrivo dei soccorsi nel comune di Foza, e quindi non ci sarebbero feriti.

In tutto sono 20 i pompieri saliti fino al luogo indicato dalla segnalazione e al lavoro fino all’alba di oggi. Altri proseguiranno le operazioni nel corso delle giornata di venerdì. I primi ad arrivare poco dopo le 3 di stanotte sono stati gli operatori del distaccamento più vicino, quello di Asiago, che immediatamente hanno richiesto i rinforzi disponibili in notturna vista la portata del problema e il pericolo concreto di un’estensione incontrollata delle fiamme.

I colleghi di Bassano del Grappa e Vicenza, più la squadra operativa di volontari di Thiene, hanno raggiunto la zona indicata a bordo di tre autopompe, quattro autobotti e l’autoscala, impiegando due ore per riuscire a circoscrivere il rogo e contenere i danni nell’impianto di proprietà della famiglia Omizzolo. Poi si è passati alla laboriosa fase di bonifica, operazione delicata vista la presenza di travi di legno e trucioli ad alto indici di infiammabilità.

Bruciato oltre il legname presente anche i macchinari di lavorazione e dei muletti per lo spostamento delle travi lavorate in legno. Come testimoniano le immagini fornite dai vigili del fuoco di Vicenza, parte della struttura del capannone è collassata su se stessa ed è quindi “pericolante”. Impossibile calcolare i danni nelle prime ore dopo il cessato allarme , ma lo scenario di devastazione fa presumere si parlerà di alcune centinaia di migliaia di euro. Sul posto questa mattina si è visto anche il personale dell’Arpav per verificare le condizioni di salubrità del luogo. Le cause dell’incendio, al momento sconosciute, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.