Jeep sbanda e carambola a Campomulo: soccorso in eliambulanza uno dei tre a bordo

Un altro grave incidente stamattina poco dopo le nove sull’Altopiano di Asiago, dopo la carambola tra gli alberi di ieri sulla strada del “Boscon” nel territorio comunale di Roana. Stavolta teatro dei soccorsi è stata la strada che da Melette porta a Campomulo, in territorio di Gallio, dove un fuoristrada è carambolato in un prato ribaltandosi più volte, dopo la perdita di controllo in prossimità di una curva.

I pompieri arrivati da Asiago, dopo aver messo in sicurezza il Land Rover Defender 110, utilizzando divaricatori, martinetti e cesoie idrauliche hanno proceduto al taglio del tetto del fuoristrada per liberare l’autista, rimasto incastrato al posto guida. Si tratta di un 29enne padovano: è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem ed elitrasportato in ospedale a Vicenza in gravi condizioni. Feriti in modo lieve e medicati sul posto gli altri due passeggeri, entrambi di Piove di Sacco.

Il guidatore 29enne, dati i vistosi tagli alla testa e la perdita di sangue conseguente, è stato saturato al cuoio capelluto: fortunatamente lo squarcio ha intaccato solo i tessuti cutanei, risparmiandogli danni peggiori a livello cerebrale: i medici potranno sciogliere la prognosi nelle prossime ore.

L’incidente si è verificato in prossimità della stazione sciistica di località Melette. Una banale distrazione sarebbe alla base dell’uscita di strada, visto che non ci sarebbe il concorso di altri veicoli di passaggio in quel momento sulla strada. Sul posto i carabinieri della compagnia di Thiene per le indagini e i rilievi del sinistro.