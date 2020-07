Auto va a sbattere su un albero e carambola nel fossato. Tre feriti, due in gravi condizioni

Sono stati ricoverati in codice rosso di massima urgenza due dei tre occupanti di un’auto che oggi pomeriggio, intorno alle 17, è uscita di strada dopo una carambola tra il tronco di un’albero e un fossato sulla strada che collega Cesuna e Canove, nel territorio di Roana. Si tratterebbe di tre persone anziane, parenti tra loro, che viaggiavano insieme a bordo di una Fiat Panda.

Un elicottero del 118 è stato visto volare sopra l’Altopiano di Asiago per raggiungere nel minor temo possibile l’are del “Boscon”, dopo l’arrivo sul posto di una prima ambulanza che ha constatato le gravi condizioni dei feriti. Sul posto in tutto due mezzi del Suem da Asiago e due velivoli, provenienti rispettivamente da Verona e da Padova.

Tutti e tre gli occupanti dell’unico veicolo unico protagonista del terribile incidente sono stati soccorsi in regime di massima urgenza. Per una delle due donne a bordo – si tratterebbe di due pensionate, sorelle – è stato disposto il ricovero nel vicino polo sanitario di Asiago in codice di media gravità. Per il conducente dell’utilitaria, un pensionato che potrebbe essere stato colto da malore mentre era alla guida, e l’altra passeggera in condizioni gravi si è deciso per l’elitrasporto immediato verso gli ospedali di Verona e di Vicenza, da quanto si apprende nei minuti successivi all’allarme lanciato al 118.

Gli accertamenti sulle dinamiche dell’incidente sono in corso, con il traffico a lungo bloccato per consentire i soccorsi. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, circostanza confermata che fa propendere per le ipotesi di un improvviso malore o di una distrazione come causa della perdita di controllo dell’auto.