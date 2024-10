Sospese le forniture di gas metano a Gallio, Enego e Foza. Indagine per disastro e omicidio colposo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tre Comuni senza gas metano, sull’Altopiano dei Sette Comuni, dopo la drammatica esplosione di ieri pomeriggio a Gallio, nella quale ha perso la vita Luigi Rossato. A seguito del danneggiamento della condotta del gas da parte dell’escavatrice di una società impegnata nella posa di cavi per l’energia elettrica, Italgas è infatti al lavoro per sostituire il tratto di rete danneggiato. L’intervento è stato avviato nella tarda mattinata di oggi, a valle del via libera della Magistratura che sta indagando sull’accaduto, e dovrebbe completarsi entro la serata.

Lo hanno annunciato con una nota congiunta i sindaci di Gallio (Marinella Sambugaro), Foza (Bruno Oro) ed Enego (Marco Frison). Contestualmente, i tecnici di Italgas stanno passando casa per casa per chiudere momentaneamente gli impianti privati e procedere in sicurezza alla successiva riattivazione del gas che richiederà un ulteriore passaggio da parte degli stessi tecnici della Società. Il servizio tornerà attivo progressivamente a partire dalla mattinata di domani con l’obiettivo di completare le riattivazioni entro venerdì sera o, al massimo, sabato mattina.

Per le abitazioni che non risponderanno ai tecnici, verosimilmente seconde case, verrà lasciato un cartoncino con le istruzioni da seguire per la riattivazione della fornitura.

Italgas e le Amministrazioni comunali di Gallio, Foza ed Enego, stanno definendo anche una lista di strutture prioritarie a cui dare precedenza nella riattivazione del servizio. I tre Comuni rimangono inoltre a completa disposizione della cittadinanza per ogni informazione e supporto.

Il cordoglio dell’amministrazione di Gallio

“L’amministrazione comunale, interpretando i sentimenti di partecipazione dell’intera comunità di Gallio in questo momento di grande dolore che ha colpito la famiglia Rossato, invia alla moglie Sonia e ai figli Michele e Luca un forte abbraccio carico di vicinanza e di solidarietà” comunica un post sui social del Comune di Gallio.

Solidarietà è stata espressa anche dall’ex sindaco Emanuele De Munari e la sua lista: “Noi, come gruppo Insieme per Gallio e L’Altopiano, esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà alla famiglia Rossato, in questo doloroso momento, con commozione e affetto. E restiamo sempre a disposizione“.

“Il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del dottor Luigi Rossato, vittima della tremenda esplosione avvenuta a Gallio” è stata espressa anche dalla Consigliera regionale del Pd, Chiara Luisetto a nome del gruppo del Partito Democratico. “Un evento che ha scosso un’intera comunità e l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Sambugaro: a ciascuno rivolgiamo la nostra piena vicinanza. In queste ore difficili, in attesa che vengano chiarite la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità, vogliamo essere accanto a chi sta soffrendo per la perdita di questa figura così importante e amata da tutta Gallio”.

L’indagine della magistratura

Le indagini su quanto accaduto sono affidate ai carabinieri. Del fatto è stata interessata anche la Prefettura. La Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un’indagine, al momento contro ignoti, per disastro colposo e omicidio colposo.