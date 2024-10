“Competente e attento alle relazioni”: l’Ulss 7 ricorda il dottor Rossato, morto nell’esplosione di via Ech

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo il ritrovamento, questa mattina, dei resti della salma del dottor Luigi Rossato, morto nell’eslosione di un’abitazione ieri pomeriggio a Gallio, il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza ricorda la figura del medico scomparso, da poco in pensione e persona molto conosciuta nell’Altopiano dei Sette Comuni.

72 anni, originario di Montagnana (Padova), Rossato era arrivato sull’Altopiano nel 1987 per esercitare la sua professione in un luogo che lo aiutasse nella cura dell’asma. Qui si era sposato e dalla relazione con la moglie Sonia erano nati i due figli, Luca (29 anni) e Michele (26). Era andato in pensione nel 2020 ma aveva scelto di tornare in servizio per dare una mano nella campagna di vaccinazione contro il Covid, operando nel centro polifunzionale allestito dall’Ulss 7 al centro vaccinale di Canove di Roana.

“Vorrei innanzitutto – commenta Bramezza – esprimere ai familiari del dottor Rossato le condoglianze a nome di tutta l’azienda, e in particolare dei colleghi che per tanti anni hanno lavorato con lui. La sua figura era molto nota in Altopiano, dove ha speso tutta la sua carriera professionale lavorando sempre a stretto contatto con il territorio. Aveva iniziato come medico di medicina generale, per poi entrare nell’allora Ulss 35 dell’Altopiano all’interno del Dipartimento di Prevenzione, fino a ricoprire l’incarico di responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione. Ma parallelamente in virtù della sua presenza sul territorio si è sempre occupato a 360 gradi delle attività di igiene pubblica in Altopiano, dalle campagne di vaccinazione alle verifiche e ispezioni di vario tipo.

I colleghi lo ricordano per la sua competenza professionale e per il carattere sempre positivo, attento alle relazioni con tutti i suoi collaboratori. E anche per questa sua attitudine personale, oltre che per il ruolo professionale, era una figura così apprezzata in Altopiano. Per questo voglio esprimere la mia vicinanza anche a tutta la comunità di Gallio. Vorrei inoltre ringraziare i soccorritori per il lavoro incessante svolto fin da ieri sera”.