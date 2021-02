La Migross Asiago è campione d’Italia

L’Asiago Hockey vince gara 3 della finale scudetto: 5-1 al Rittner Buam e secondo titolo consecutivo. Un risultato fantastico per i vicentini, che tengono alto, ancora una volta, il nome della nostra Provincia.

La serie della finale dei playoff è cominciata martedì proprio ad Asiago: i “leoni” hanno vinto 5-0 e si sono portati così in vantaggio. Il Renon si è preso la rivincita giovedì in casa (a Collalbo) vincendo per 3-0: una gara molto combattuta che ha decretato così la parità nella serie. Questa sera, di nuovo ad Asiago, i giallorossi hanno vinto per 5-1 grazie ai gol di Miglioranzi, Frei, McParland, Dal Santo e Mantenuto. Con questa vittoria, i nostri compaesani confermano il titolo dello scorso anno.

Settimo scudetto conquistato, il secondo consecutivo: dal 2000 in poi, l’Asiago ha cominciato a scrivere una pagina importante nella storia dell’hockey italiano. Un altro motivo d’orgoglio per il Comune di Asiago e per tutta la provincia di Vicenza: l’Asiago Hockey è di nuovo, magicamente, campione d’Italia.