Hockey Trissino, una stagione storica: dopo Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa, anche la Coppa Intercontinentale

Dopo aver centrato il triplete l’Hockey Trissino alza la Coppa Intercontinentale battendo ieri sera per 6-4 ai rigori il Valongo. E’ la seconda squadra italiana dopo Follonica Hockey nel 2007 a conquistare il prestigioso trofeo mondiale, in una stagione che resterà alla storia per la formazione allenata da Alessandro Bertolucci.

Già campioni d’Italia, i ragazzi dell’hockey trissinese hanno così centrato il quarto successo stagionale dopo Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Al Pavilhao Municipal di Valongo (Portogallo) la squadra ha giocato una partita eccezionale.

La vittoria è arrivata ai rigori dopo aver pareggiato 3-3 ai tempi regolamentari. I vicentini erano pervenuti al vantaggio dopo 9 minuti: Mendez sottomisura deviava un tiro dalla distanza. I portoghesi pareggiavano al 16° minuto con Navarro ed al 23° con Nuno Santos firmavano il sorpasso. I blucelesti non perdevano però la loro attitudine in attacco, un marchio per tutta la stagione e capitan Joao Pinto firmava il pareggio 2-2 in azione perseverante in attacco. A 79 secondi dalla fine è Giulio Cocco con un eurogoal a firmare il 3-2, trovando uno dei pochi errori della difesa portoghese, sostenuta dal folto pubblico locale. Il Valongo dà il tutto per tutto: a 50 secondi dalla fine Moura riesce a pareggiare in superiorità numerica, vanificando il vantaggo italiano. Ai supplementari non succede nulla, nonostante il Trissino arrivi anche al 14esimo fallo, rischiando di subire il secondo tiro diretto (parato il primo a Navarro). Ai rigori parte meglio il Valongo ma Trissino ne segna tre consecutivi dopo la prima parata a Cocco. Malagoli, Galbas e il rigore decisivo di Mendez vanno a segno e tre parate consecutive di Zampoli, regalano la Coppa Intercontinentale a Trissino. E’ il sesto trofeo conquistato negli ultimi 13 mesi dal Trissino che chiude così un ciclo incredibile: 2 Scudetti, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Italia, 1 Eurolega, 1 Coppa Intercontinentale.

TRISSINO – VALONGO = 6-4 ai rigori (1-2, 2-1, 0-0, 0-0, 3-1)

Trissino: Zampoli, Pinto (C), Galbas, Cocco, Ipinazar – Mendez, Malagoli, Gavioli, Schiavo, Bovo – All. Bertolucci

Valongo: Edo, Moreira, Moreira (C), Navarro, Bridge F – Silva N, Moura, Ramos, Araujo, Bento – All. Edo

Marcatori: 1t: 9’14” Mendez (TRI), 16’18” Navarro (VAL), 23’01” Santos (VAL) – 2t: 16’20” Pinto (TRI), 23’41” Cocco (TRI), 24’10” Moura (VAL) – rigori: Malagoli, Galbas, Mendez (Trissino), Silva (Valongo).