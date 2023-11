La prima neve della stagione è servita. E in Altopiano c’è ottimismo per il Ponte dell’8

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Era attesa e prevista è lei, la neve, è arrivata puntuale, col suo carico di fascino e di magia capace di entusiasmare grandi e piccoli.

La prima, vera nevicata dell’inverno 2023, con fiocchi che sono cominciati nella tarda serata di ieri, andati via via intensificandosi con imbiancate che nelle valli interne sono scese anche al di sotto dei 450 metri di quota per poi alzarsi durante la mattinata per via di correnti più miti: spolverate nelle contrade collinari e al Tretto di Schio così come a Laghi, un manto più consistente quello che invece ha ricoperto i tetti e le strade di Posina.

Diversi i centimetri caduti stavolta nell’Altopiano dei Sette Comuni dove, dopo un accenno ad inizio settimana, la nevicata ha confortato amministrazioni locali e addetti ai lavori ormai pronti al primo vero test stagionale con il Ponte dell’Immacolata ormai alle porte: “I numeri sono molto positivi – spiega l’Assessore al Turismo e al Commercio di Asiago Nicola Lobbia – e parlano di strutture ricettive che vanno via via riempiendosi. Questa neve è quello che serviva per accogliere i turisti che vorranno salire e godere dell’atmosfera giusta, tra mercatini ed iniziative per tutti i gusti”.

