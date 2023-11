La neve sulle Prealpi Vicentine: la situazione in Valleogra

E’ arrivata la neve. Le precipitazioni (pioggia in pianura, neve in montagna) sono iniziate sul vicentino alle 4 di questa mattina, 30 novembre, a partire dall’Ovest della provincia.

Ecco com’è andata in Val Leogra, e specificatamente nel territorio di Valli del Pasubio: mentre in paese a 350 metri di quota la precipitazione è stata di pioggia mista a neve per gran parte della mattinata, alle quote superiori è arrivata la prima neve anche a quote collinari.

Nel dettaglio, leggere imbiancate sono arrivate in mattinata fino in località Gisbenti a 450 metri circa sul livello del mare.

2/3 centimetri di neve umida sono caduti nella frazione di San Antonio a 600 metri. Salendo di quota la temperatura è scesa sotto lo zero e i fiocchi si sono fatti via via più asciutti, imbiancando la Strada Provinciale.

Sono 10 i centimetri di neve caduti al Rifugio Balasso (a 980 metri), mentre alle 11 di questa mattina erano 15 i centimetri di manto nevoso al Passo Pian delle Fugazze al confine col Trentino (1160 metri).

I fenomeni sono poi continuati anche nelle ore successive, ma con l’arrivo del vento di Scirocco il passaggio da neve a pioggia in serata sarà inesorabile fino a oltre i 2000 metri. Domani pioggia ovunque sul vicentino a tutte le quote, mentre sabato la neve tornerà a scendere sui nostri monti, anche sotto i 1000 metri nel pomeriggio.