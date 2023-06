La Strafexpedition va di “corsa” e fa per tre: due giorni di gare per (almeno) 600 al via

In attesa di correre sui luoghi della storia e della montagna a “correre” sono le iscrizioni all’edizione 2023 della Strafexpedition, la nona dalla sua ideazione, che vedrà cimentarsi saranno oltre 600 atleti in gara sull’Altopiano di Asiago nel primo week end di luglio ormai prossimo. Si tratta di una corsa trail running, anzi in realtà tre su altrettante distanze e distribuite sulle giornate di sabato 1 luglio e domenica 2.

La famosa corsa sui sentieri storici della Grande Guerra 1915-1918 attraverserà la natura tipica della montagna altopianese, toccando le vette Cima Portule, Monte Ortigara, Cima 12, fortificazioni austroungariche, malghe con intorno paesaggi mozzafiato. Oltrepassando quota 2.300 metri di altitudine, tra la fatica e i ristori rigeneranti sparsi lungo i percorsi.

Due start da Passo Vezzena sabato (ore 8), oltre il confine di regione con il Trentino, la “classica” domenicale invece da piazza Risorgimento ad Asiago con partenza alle 9. Tutti proprio qui nel cuore della cittadina altopianese i traguardi. Distanze spalmate nelle due giornate di gara: al sabato si svolgeranno le due avventura più impegnative, la Extreme 55 km per 2.386 metri di dislivello e la Medium 37 km per 1.529, domenica sarà la volta della Classic 21 km per 1.000 metri “su e giù” per le montagne.

Le iscrizioni sono ancora aperte, al costo di 70 euro per il lungo, 60 per il medio e 45 per il “corto”. Il ritiro di pettorali e pacchi gara si potrà effettuare giovedì 29 giugno dalle 16 alle 19.30 e venerdì 30 dalle 9.30 alle 12.30 presso il negozio Puro Sport ad Asiago, venerdì dalle 15 in Sala Reggenza. Sabato alle 6.45 da piazza Duomo partiranno i pullman per i concorrenti diretti al Passo Vezzena per la partenza. Alle 12 all’Hotel Milano di Asiago primo round del pasta party che ospiterà le premiazioni per le due gare lunghe, un appuntamento ripetuto anche domenica.