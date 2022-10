Auto carambola sulla roccia e ricade sul lato guida: giovane del posto in rianimazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si trova da stanotte ricoverato all’ospedale S. Bassiano di Bassano del Grappa il conducente – un ragazzo di giovane età – alla guida di un’autovettura finita ribaltata su un fianco in località Pilastro, lungo l’omonima via in direzione di Velo di Lusiana, nel comune di Lusiana Conco. Questo tratto di strada, fuori dal centro abitato, è stato scenario del grave incidente lungo la Sp 69 che porta da Breganze all’Altopiano di Asiago, con bilancio di un ferito – si tratta di cittadino del paese, residente nelle vicinanze di rientro verso casa, trasportato in codice rosso per le cure ospedalieri urgenti.

L’allarme al servizio d’emergenza del 118 è stato lanciato da un automobilista di passaggio a mezzanotte e 40 circa, con carabinieri della sezione Radioomobile e operatori di soccorso sanitario a raggiungere il luogo indicato per prestare aiuto al giovane, rimasto incastrato nell’abitacolo dopo lo schianto ad alta velocità sulle protezioni stradali.

Al momento sembra si sia trattato di un incidente autonomo, causato da un colpo di sonno o da una distrazione alla guida, secondo i riscontri degli operatori della Radiomobile della Compagnia di Bassano, intervenuti a supporto dei soccorsi e per i rilievi sulla fuoriuscita di strada autonoma. Sul posto è stata chiamata anche una squadra operativa dei vigili del fuoco, attivata dal distaccamento di Asiago: più pompieri si sono adoperati per estrarre il ferito dall’automobile, per poi passare alla messa in sicurezza del veicolo e del tratto di strada provinciale di fatto interrotto fino al termine dei soccorsi.

Agli specialisti della medicina d’urgenza giunti in ambulanza è quindi toccato il compito altrettanto delicato di stabilizzare l’automobilista procedendo con le manovre d’intubazione, prima di assicurarlo alla lettiga e trasportarlo in codice rosso al pronto soccorso bassanese prima dell’affidamento al reparto di rianimazione. In base all’evolversi della situazione sarà valutato un eventuale trasferimento al San Bortolo di Vicenza, polo specializzato nei traumi con emorragia cerebrale con perdita di conoscenza.

Nonostante le serie lesioni riportate si confida che il giovane di Lusiana possa superare le conseguenze dell’incidente, in attesa e nella speranza dello scioglimento della prognosi di guarigione, tenuta per il momento riservata.