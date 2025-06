Corto circuito innesca l’incendio nella casa d’accoglienza. A spegnerlo i richiedenti asilo

Un guasto all’impianto elettrico all’interno di un locale in disuso ha provocato ieri mattina un principio d’incendio con fuoriuscita di fumo in una residenza per richiedenti asilo sita a Santa Caterina, località montana nel Comune di Lusiana Conco.

Si tratta di una palazzina su tre livelli, riservata da tempo ormai a cittadini stranieri accolti dalla comunità locale e attualmente abitata da una quindicina di persone. Si trova a 150 metri dal centro della frazione storicamente sotto il Comune di Lusiana.

Proprio gli ospiti del centro sarebbero intervenuti sull’inconveniente che ha avuto origine pare da un corto circuito, utilizzando degli estintori e chiedendo aiuto al 118. A raggiungere il sito in contra’ Comarini i vigili del fuoco di Bassano del Grappa, verificando che la fonte del problema non causasse altri pericoli agli ospiti. A darne riscontro è un articolo oggi pubblicato su Il Giornale di Vicenza.

Non si registrano al termine dell’episodio persone ferite o ustionate, anche se uno tra i presenti è rimasto lievemente intossicato e ha dovuto ricorrere a cure di pronto soccorso al San Bassiano, sottoposto ad accertamenti a livello polmonare. Sul fronte dei danni invece a venire intaccati dal fuoco in fase di attivazione qualche suppellettile e delle tende. L’allarme era scattato di prima mattina, intorno alle 8, per risolvere la situazione di rischio legata di estensione del rogo nascente.

Oltre ai pompieri bassanesi inviati a Lusiana Conco si sono mossi venerdì a supporto pure i colleghi distaccamento altopianese con sede ad Asiago, collaborando nel sopralluogo e nella messa in sicurezza dell’intero edificio, che non ha presentato problemi particolari per quanto concerne l’impianto elettrico. Il 47enne di nazionalità egiziana portato in ospedale si è ripreso, dopo le cure del caso.