Oggi l’addio al ciclista 58enne colto da malore mentre pedalava in bici tra le malghe

Oggi alle 15 la comunità di Santa Caterina di Lusiana Conco si ferma per il suo tributo alla memoria di Michela Busa, accompagnandolo dalla terra al cielo. Il decesso del geometra di 58 anni risale a sabato mattina, avvenuta in territorio di Caltrano, sul percorso del “giro delle malghe” che l’uomo – uno sportivo che amava molto la bicicletta – stava percorrendo sui pedali.

Busa era solo al momento del probabile malore che lo ha colpito: nessuno ha potuto quindi riservargli aiuto nell’immediatezza. Solo a distanza di un tempo indefinibile due persone in passeggiato lo hanno notato, riverso a terra, chiamando i soccorsi.

Tardi ormai, purtroppo, per poter salvarlo. Dalle circostanze e dalle indicazioni raccolte dai sanitari, non si sarebbe trattato di un incidente in bici con caduta e conseguenti traumi: il 58enne vicentino si sarebbe sentito male, fermandosi e accusando un problema di origine cardiaca che si è rivelato fatale. Questa è la ricostruzione considerata più attendibile, dopo l’esame sulla salma eseguito all’ospedale di Asiago, con il procuratore a concedere il nulla osta per la sepoltura ai familiari della vittima. Scenario del fatto i dintorni di malga Serona.

Una notizia, tragica e improvvisa, quella legata alla morte prematura di un membro della comunità che ha funestato il fine settimana di Ferragosto alla popolazione Santa Caterina, e che si è stretta intorno alla moglie Susanna e ai due figli della coppia. Oltre ai messaggi di vicinanza, si è presa la decisione di annullare un evento gastronomico in piazza in segno di rispetto. Tutti quanto potranno essere presenti, oggi alle esequie ospitate nella chiesa della frazione, riserveranno a Michele il proprio personale omaggio.