Perde il controllo dell’auto, che si ribalta: anziana ferita

Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 10:30 di oggi, martedì 6 agosto, ad Asiago per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo dell’anziana conducente, rimasta ferita.

I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento in via Matteotti, dove è accaduto l’incidente, e dopo aver messo in sicurezza il mezzo, hanno provveduto ad estrarre la 72enne alla guida dell’auto per poi affidarla alle cure del personale sanitario. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato dopo circa un’ora.