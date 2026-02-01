65enne muore per un malore sulle piste da sci del Verena

Dramma sul piste del monte Verena (Roana) dove uno sciatore è morto oggi, domenica 1° febbraio, dopo essere stato colpito da un grave malore.

L’uomo, un 65enne vicentino, stava sciando quando, pochi minuti dipo le 14, si è sentito male e si è accasciato a terra in arresto cardiocircolatorio. Immediati sono scattati i soccorsi: alcune delle persone presenti hanno iniziato le manovre rianimatore in attesa dell’arrivo del Suem 118, arrivato sul posto sia con un’ambulanza partita dall’ospedale di Asiago, sia con l’elisoccorso di Treviso Emergenza.

Gli operatori sanitari hanno provato per un’ora, al loro arrivo, a rianimare l’uomo, purtroppo inutilmente: al medico non è rimasto che dichiararne il decesso. Sul posto anche i carabinieri.

