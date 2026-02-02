Calcio, la Juve travolge il Parma e l’Inter passa a Cremona. Pareggio Como-Atalanta

Una bella Juventus batte 4 a 1 il Parma al Tardini nel posticipo domenicale della ventitreesima giornata di Serie A e, in attesa di Udinese-Roma, si prende il quarto posto in classifica superando i giallorossi. Gara da ricordare per Bremer che realizza una doppietta: prima al 15′ sugli sviluppi di un corner; poi nella ripresa con un tocco a porta vuota su colpo di testa di David. Lo stesso attaccante che canadese che poi timbrerà il cartellino insieme a McKennie. In attesa di altri sviluppi di mercato – dopo gli arrivi di Boga e Holm – la Signora si gode il successo e sogna in grande.

Cremonese – Inter. Niente sogni ma solide realtà per l’Inter di Chivu che stende anche la Cremonese allo Zini. Finisce 2 a 0 per i nerazzurri che rispondono alla vittoria del Napoli e, in attesa di Bologna-Milan, mandano i rossoneri a -8. Partita subito ben indirizzata allo Zini: al 16′, Lautaro segna di testa su calcio d’angolo battuto da Dimarco. Poco dopo la mezz’ora di gioco, Luis Henrique, tra i migliori in campo, serve invece Zielinski, che con un sinistro dalla lunghissima distanza sorprende un non perfetto Audero. Nella ripresa, il portiere di casa, ex del match, va a terra per un petardo lanciato nella sua direzione dal settore ospiti: la partita, sospesa per qualche minuto, riprende senza particolari problemi, ma finisce così.

Como-Atalanta. Il lunch match di giornata si può sintetizzare così: Carnesecchi para tutto. Anche un calcio di rigore assegnato al Como all’ultimo minuto della gara per un fallo di mano di Scalvini. Sul dischetto va Nico Paz, ma sbaglia. E non è la prima volta. I bergamaschi tengono nonostante l’inferiorità numerica dal settimo minuto, mentre il Como fallisce un’occasione ghiotta tornando a casa con qualche rimpianto.