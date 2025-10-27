Canove, operai danneggiano il tubo del metano: evacuato il municipio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gli uffici comunali di Canove (Roana) sono stati evacuati questa mattina 27 ottobre per una fuga di gas metano avvenuta quando alcuni operai hanno tagliato per errore un tubo durante la posa della fibra ottica.

La fuga di gas è avvenuta per la precisione in via Milano 32, a pochi passi dal municipio. Durante le operazioni di posa della fibra, infatti, l’azienda incaricata dei lavori ha intercettato una conduttura del gas, danneggiando, e causando una copiosa uscita di gas metano.

La squadra dei vigili del fuoco di Asiago, giunta sul posto con un aps (auto pompa serbatoio) ed un’autobotte, visto il forte odore di gas nell’area, ha messo in sicurezza la zona allontanando le persone vicine e deviando il traffico in una via secondaria. Poi, con il supporto dei tecnici Italgas presenti sul posto, si è provveduto ad otturare la perdita.

Dopo le verifiche di sicurezza effettuate dai pompieri all’interno della sede, i dipendenti comunali hanno potuto fare rientro nei propri uffici. Sul posto anche i carabinieri di Asiago e la polizia locale.