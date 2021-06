Coppia si perde di ritorno dal Forte Verena: sos per il loro cane morso da una vipera

Una coppia di escursionisti veneziani nel tardo pomeriggio di domenica si è smarrita sulla via del ritorno dal Forte di Monte Verena, a causa del cambio di itinerario tra gli schianti della tempesta Vaia per accelerare il rientro. Il loro cane Olly, infatti, era stato morso tra i boschi da un serpente, forse una vipera, e necessitava quindi di aiuto e in particolare del siero contro il veleno il prima possibile.

Non appena i due 60enni – si tratta di marito e moglie – sono riusciti ad allacciare i propri smartphone al segnale di rete telefonica è stato lanciato l’allarme al 118 e attivata la macchina dei soccorsi. Erano già le 19 domenica e non avevano idea di dove si trovassero, dopo aver disceso una mulattiera.

La coppia di Mirano (Venezia), aveva insomma perso l’orientamento ed era in apprensione anche per le sorti del povero Olly, morso sul muso da un serpente ignoto. I tre erano partiti in mattinata da Malga Campovecio in direzione del Monte Verena, con meta il celebre Forte. Il problema si è creato al rientro, dopo aver scelto una via alternativa, poco segnalata a causa degli effetti del maltempo di ottobre 2018.

I soccorritori di montagna partiti dalla base altopianese di Asiago sono risaliti al posto in base alle coordinate del luogo e, avendo intuito dalla spiegazione dove potevano trovarsi, due squadre del Soccorso alpino sono partite su altrettanti veicoli attrezzati individuando le due persone e l’animale in difficoltà Si trovavano in pratica a metà strada tra Crose Crivelo e il laghetto di Roana.

Una volta caricati a bordo, sono stati accompagnati in buone condizioni di salute alla loro automobile parcheggiata in malga, dove nel frattempo era salita dalla provincia di Venezia la figlia – veterinaria di professione – che si è subito occupata del cane sofferente ma fortunatamente sopravvissuto.