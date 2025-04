Il Costo emoziona ancora, vince il 65enne siciliano Franco Caruso. Due caltranesi nella top ten

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Salita del Costo dei grandi numeri e delle grandi emozioni quella della 32esima edizione, da poco conclusa con la vittoria del pilota ragusano Franco Caruso, 65 anni suonati e la grinta di un giovane giaguaro. E’ lui che, a bordo della Nova Proto Np01-2, ha fatto suo il trofeo valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna Nord con un tempo di 4’11.67.

Solo qualche piccolo incidente nella chicane frammentare il ritmo di gara: in generale, una macchina organizzativa impeccabile con riprese in diretta che hanno rivelato tutta la bellezza delle Prealpi Vicentine: una cronoscalata dei record che ha così toccato una cifra mai raggiunta prima con 194 iscritti e ben 37 auto storiche. Soddisfazioni casalinghe nella top ten, con le brillanti prestazioni dei piloti caltranesi, Andrea Parisi e Alberto Dall’Oglio: ottavo posto per il 41enne che non ha deluso dopo l’ottima performance del 2024, chiudendo a 4’32.93, nonostante fosse reduce da prove del sabato non proprio esaltanti dalle quali comunque non si è fatto abbattere. Di gran pregio anche la salita di Dall’Oglio, che con un ottimo 4’36.50 ha saputo agguantare il decimo posto utile.

Tante le “chicche” fra i partecipanti di questa attesa kermesse, “orfana” di due grandi mattatori delle ultime sei edizioni come Cristian Merli e Simone Faggioli, ma non per questo meno entusiasmante: tre le donne, a difendere la quota rosa fra i bolidi, Anna Borgo e Sofia Bonollo, a contendersi una classifica loro dedicata mentre una terza, Silvia Fochesato, su Fiat Abarth 1000, con l’onore di aver aperto per prima la sfida col cronometro. Tra i senior, due veri e propri assi dei motori, tutti vicentini, presenti nel Costo dal lontano 1977: Giuseppe Zarpellon che a 80 anni suonati, ha saputo dire la sua ancora una volta a bordo dell’immancabile BMW M3, e Remigio Baù di Stoccaredo, che a 79 anni si è regalato una partecipazione che vale come festa per i 50 anni di onorata carriera. Tra i piloti, con un più che positivo 30esimo piazzamento, anche il figlio di “re” Bepi Zarpellon, Tobia, a proseguire una tradizione che è nel dna familiare. Tra i veterani iscritti, un’altra presenza nota in tutto l’alto vicentino: si tratta del velese Gianguido Rossi, che all’alba delle 70 primavere è considerato ormai un faro guida per i giovani piloti. E tra i concorrenti non è mancato anche un “politico”: si tratta del roanese classe 1991 Cesare Azzolini, ex assessore ed ora consigliere di minoranza, che ha voluto così cimentarsi al volante di una Seat Ibiza Trophy.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.