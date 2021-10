Monte Lemerle, doppia commemorazione: evento per la Grande Guerra e tempesta Vaia

Due eventi catastrofici accaduti a distanza di un secolo uno dall’altro, il primo provocato dalla brama di potere dell’uomo e l’altro dalla furia della natura, con denominatore comune lo scenario del Monte Lemerle. E la devastazione del patrimonio forestale, simboleggiato dai tronchi d’albero spezzati. Si parla della Grande Guerra 1915-1918 e della tempesta Vaia, che tre anni fa devastò parte delle foreste dell’Altopiano dei 7 Comuni vicentini. Ed è così che l’amministrazione comunale di Roana ha deciso di accomunarle in una giornata di eventi dedicata alla (doppia) commemorazione di due tappe che hanno contrassegnato la storia passata e recente di queste latitudini.

Per approfondire questi due fatti storici l’appuntamento aperto al pubblico è fissato per la mattinata di sabato 13 novembre a Cesuna di Roana in località “Selletta Monte Lemerle” dove l’inizio della cerimonia è previsto alle 10.15 con l’alzabandiera e l’inno nazionale.

Tra le novità in programma la “scopertura” di un’opera artistica in legno dedicata a tutti i soldati caduti sul fronte di battaglia e mai identificati, rappresentati dal Milite Ignoto, alla quale verrà deposta una nuova corona d’alloro. Dopo il discorso di benvenuto da parte del sindaco di Roana Elisabetta Magnabosco, seguiranno saluti delle autorità presenti e dei rappresentanti delle associazioni di Combattenti. Sarà inoltre l’occasione per illustrare il Percorso del Ricordo realizzato grazie ad un finanziamento erogato grazie all’accordo siglato tra Regione Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che mira a valorizzare i territori colpiti da tempesta Vaia in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale ed attraverso Roana ha partecipato con il progetto denominato “Il Fronte di Vaia”.

In pratica si tratta di un itinerario ad anello della lunghezza di circa 6 chilometri che parte da Cesuna e passa per la cima del Monte Lemerle, lungo cui sono stati realizzati dei punti d’interesse allestiti con delle opere create interamente utilizzando il legno degli schianti. Un progetto che ha visto il coinvolgimento delle scuole di Roana, sia effettuando dei laboratori creativi, sia attraverso delle visite guidate sul posto. Gli alunni sono stati i veri protagonisti di questo progetto.

La mattinata-evento sarà conclusa dall’artista Riccardo Benetti eseguirà una performance letteraria attraverso la lettura di brevi passaggi dell’opera letteraria dal titolo “Gli abeti del Monte Lemerle”, coinvolgendo i presenti ed invitandoli a momenti di riflessione legati da una parte ai violenti combattimenti che causarono la quasi totale distruzione del patrimonio forestale, dall’altra cent’anni dopo alla caduta di migliaia di abeti rossi a seguito delle fortissime raffiche di vento. Da evidenziare che il luogo dove si svolgerà la cerimonia sarà raggiungibile a piedi, parcheggiando presso la Chiesetta di Sant’Antonio a Cesuna (in località Val Magnaboschi). Grazie alla partecipazione preziosa della Protezione Civile di Roana è stata organizzata anche una staffetta motorizzata per le persone che presentano delle difficoltà nel raggiungere il luogo della cerimonia.

Per tutti coloro che vorranno partecipare, durante l’intera giornata sono previste delle visite guidate gratuite da parte di Asiago Guide e in particolare alle ore 8.30, 12.30 e 16 con partenza dal Piazzale della Stazione a Cesuna. Queste escursioni hanno l’obiettivo di far conoscere il Percorso del Ricordo, di valorizzarlo, soprattutto di sensibilizzare le giovani generazioni all’importante ed odierno tema dei cambiamenti climatici. L’ultima escursione delle ore 16 verrà eseguita al lume delle lanterne, proprio come un tempo i soldati si muovevano nella notte. In caso di maltempo, la prima parte della cerimonia verrà eseguita ugualmente in loco, mentre la seconda parte si svolgerà presso il Cinema Teatro Palladio” di Cesuna dove avranno luogo i saluti delle autorità e la performance letteraria.