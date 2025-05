Impresario edile cade da alcuni metri d’altezza e muore alcune ore dopo in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Inizialmente sembrava non fosse in pericolo di vita, l’impresario edile coinvolto in un infortunio sul lavoro questa mattina a Roana, ma le sue condizioni sono peggiorate qualche ora dopo, provocandone la morte.

Paolo Rigoni, 71 anni, piccolo imprenditore del posto nel settore delle costruzioni, intorno alle 8,30 è precipitato da alcuni metri d’altezza mentre a Roana stava ispezionando un cantiere in via Maggiore, in un edificio in ristrutturazione che sorge lungo la Sp78 in direzione Mezzaselva. L’uomo ha perso l’equilibrio e nella caduta si è procurato alcuni poli traumatismi.

Soccorso subito da alcuni suoi dipendenti, che hanno anche allertato il Suem 118, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Asiago in codice giallo di media gravità. Qui però la situazione clinica è precipitata e l’uomo è morto a distanza di qualche ora.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Canove e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana, che ora dovranno individuare eventuali responsabilità. Il cantiere è stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.