Neve e ghiaccio mettono in difficoltà il camion-frigo, che finisce in bilico sul guardrail

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si segnalano più interventi sull’Altopiano dei Sette Comuni nella mattinata odierna, dopo la nuova neve caduta in queste ore sopra in quota che ha creato qualche difficoltà in particolare ai mezzi pesanti impegnati nelle operazioni di carico e scarico.

L’episodio più significativo si è registrato intorno alle 8 di mercoledì nel territorio comunale di Roana, dove un autoarticolato è parzialmente uscito di strada, rimanendo in bilico sul ciglio senza possibilità di rimettersi in carreggiata in autonomia.

La fuoriuscita autonoma è avvenuta lungo la via principale che dall’Altovicentino raggiunge e attraversa i paesi altopianesi, vale a dire la Sp346. Il grosso camion-frigo che trasportava carne sarebbe scivolato sull’asfalto gelato in via 27 Aprile tra le frazioni di Treschè Conca e Canove. Oltre ai pompieri giunti dal distaccamento montano di Asiago è servito anche il supporto dei colleghi vigili del fuoco saliti dalla centrale di Vicenza con un’autogru in dotazione al comando provinciale, necessario per stabilizzare il tir appoggiato al guardrail.

Le operazioni di recupero si sono prolungate per tutta la mattinata, in attesa di un secondo mezzo di recupero adatto per il tonnellaggio da rimettere in carreggiata, e valutare i danni effettivi al mezzo incidentato, che non dovrebbero comunque impedirgli di riprendere la marcia, senza costringere la ditta proprietaria a trasferire il carico e prolungare ancora le operazioni. Rallentamenti al traffico a causa del maltempo e delle fuoriuscite di strade si segnalano in più punti, proprio sulla direttrice Treschè-Cesuna in direzione di Asiago (strada di Voltascura).