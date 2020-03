Papà altopianese di 24 anni scompare nel nulla. Ricerche in corso anche in Val d’Aosta

Ore di angoscia sull’Altopiano di Asiago da ieri, quando è apparso via social un appello da parte della compagna di Alberto Mazzarini, trevigiano di nascita ma che vive con la compagna a Canove di Roana. Il giovane papà – di una bimba di 6 anni – lunedì si è allontanato volontariamente a bordo della sua auto e avrebbe attraversato mezzo Nord Italia, fino a quando il segnale gps del telefono, ieri, avrebbe segnalato il suo passaggio in Val d’Aosta. Nelle ore precedenti si trovava a Lavarone. Di fatto, non si hanno più sue notizie dirette dello scomparso dalle 13 di lunedì 9 marzo. Si tratta di un cuoco di professione, che lavora ad Asiago. La coppia convive in Altopiano da tempo, dopo la reciproca conoscenza avvenuta durante gli studi alberghieri.

Sono ore di trepidante attesa e disperazione quelle che stanno vivendo la compagna Ilaria, la madre Laura e la piccola bambina. Ai fini delle ricerche è stata diffusa un’immagine del giovane di 25 anni non ancora compiuti, unitamente al modello e numero di targa della vettura su cui si sarebbe allontanato da solo: si tratta di una Daihatsu modello Sirion, di colore champagne, con targa DB552RN. Rispetto alla foto il ragazzo porta barba corta di alcuni giorni e capelli più lunghi, e un orecchino sul lobo sinistro.

Dopo aver oltrepassato il confine tra Veneto e Trentino, secondo quanto si legge nell’appello apparso sui profili delle congiunte, si sarebbe diretto verso il monte Cervino, sempre secondo le indicazioni gps legate allo smartphone.