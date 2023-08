Anziano scompare sul Grappa: individuato e recuperato in serata, era stato colpito da un malore

E’ stato localizzato ieri in tarda serata dai vigili del fuoco l’anziano che era scomparso dal pomeriggio nella zona di Pieve del Grappa (Treviso).

L’uomo è stato subito soccorso dai pompieri, recuperato insieme al personale del soccorso alpino per essere preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale. L’83enne era solito fare delle passeggiate ed è stato probabilmente colto da un malore, non facendo più rientro a casa.

I familiari ieri sera avevano quindi lanciato l’allarme: alle ricerche, iniziate poco prima delle 20 di giovedì, ha preso parte il personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Castelfranco, Treviso e dei volontari di Asolo. Allertato anche il nucleo cinofili che era in arrivo, ma fortunatamente non c’è stata più necessità. Sul posto anche i carabinieri e il sindaco.

L’intervento di soccorso dei vigili del fuoco si è concluso alle 23 con il rientro in sede delle squadre.