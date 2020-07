Fungaiolo stroncato da un probabile infarto tra i boschi. Vittima un pensionato di Schio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un cesto rovesciato a terra e, a pochi metri, il corpo inerme di un uomo riverso sull’erba, purtroppo senza vita. Un gruppo di fungaioli di passaggio ha chiamato subito i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare per un anziano vicentino di 78 anni, trovato morto da chi come lui si era alzato di buon mattino per cercare dei funghi sull’Altopiano, in località Frattelle nel territorio di Roana.

La vittima viveva a Schio ed aveva raggiunto l’area montana stamattina presto in solitaria. Ci sarebbero pochi dubbi sull’origine del decesso: un malore improvviso lo avrebbe colto nel corso della camminata tra i boschi intrapresa probabilmente da pochi minuti.

L’autovettura di di S.L.P., infatti, è stata ritrovata a un paio di chilometri di distanza dal luogo di ritrovamento del cadavere, recuperato da una squadra di soccorso alpino partita dalla sede di Asiago con direzione Frattelle. Il corpo giaceva tra gli alberi di un tratto boscoso, a un centinaio di metri a Nord di una strada serrata. Al personale esperto di montagna non è rimasto che attendere il nulla osta del magistrato di turno al tribunale di Vicenza per rimuovere la salma, con l’aiuto dei Carabinieri Forestali giunti per primi sul posto. I familiari dell’uomo sono stati rintracciati ed avvertiti nel corso della mattinata, e stanno raggiungendo la cella mortuaria di Asiago dove si trova la salma del pensionato.

