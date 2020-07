Salvo il futuro delle “Dorotee”: gestione ad una coop veronese, sede a Casa Insieme

Dopo tante voci e attese, è arrivata l’ufficialità: la scuola “S. Dorotea” continuerà la sua opera educativa a Thiene. A confermarlo è la stessa direzione della scuola, dopo che la notizia che le Suore Dorotee avrebbero lasciato la gestione della storica scuola paritaria thienese, era già circolata negli anni scorsi.

I genitori degli alunni che la frequentavano ed il personale scolastico, però, non si sono mai dati per vinti ed hanno continuato a cercare una soluzione alle difficoltà dell’istituto, sapendo quanto l’intero Alto vicentino avrebbe perso con la chiusura della scuola.

A dar futuro alla scuola è stato da un lato un nuovo gestore, la cooperativa veronese Cultura e Valori, specializzata nella gestione di scuole paritarie di ispirazione cristiana, e dall’altro la disponibilità di una nuova sede collocata sempre a Thiene (Casa Insieme in via Braghettone, di proprietà della Fondazione Pegoraro-Romanatti). Il passaggio di gestione e di sede avverrà con l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023: nei prossimi due anni, quindi, la scuola continuerà a funzionare negli storici locali di via Corradini, a Thiene, sotto l’egida delle suore Dorotee.

Ciò consentirà di preparare adeguatamente la nuova sede e, soprattutto, di usufruire per altri due anni degli ampi spazi dell’attuale scuola. “Proprio l’ampiezza degli spazi disponibili consentirà agli alunni, in questo momento storico di emergenza sanitaria, di poter frequentare le lezioni a tempo pieno, in totale sicurezza e sempre con la presenza dei loro insegnanti” spiega la nota della scuola.

Inoltre, sulle ali dell’entusiasmo per le felici prospettive di futuro della scuola, i docenti si sono resi disponibili ad avviare le attività didattiche per la scuola primaria già a partire da lunedì 31 agosto: in questo modo gli alunni potranno approfondire quanto è stato fatto con la didattica a distanza e riabituarsi ai ritmi della vita scolastica.

La scuola secondaria di primo grado (nota ai più come scuola media) inizierà invece le attività didattiche nella seconda settimana di settembre, secondo una modalità laboratoriale a richiesta delle famiglie.

“Il motto che ci ha accompagnato durante questo periodo di emergenza sanitaria, andrà tutto bene!, è stato profetico per la scuola S. Dorotea! Andrà certamente tutto bene da oggi in poi, grazie al grande impegno profuso da tante, tante persone che continueranno ad essere il motore di questa scuola” conclude la nota dell’istituto scolastico.

“La città tira un sospiro di sollievo – commenta il sindaco Giovanni Casarotto – e mi pare che questa continuità sia frutto di un bel lavoro svolto da insegnanti, direzione e rappresentanti dei genitori. Ho partecipato a un paio di incontri con Giuseppe Pegoraro e mi pare si siano trovate le soluzioni più appropriate per il futuro. So che è previsto mantenere una classe per sezione, quindi con l’impegno di otto aule, in un edificio nuovo e già a norma. Anche il responsabile della cooperativa mi ha dato l’impressione di una persona molto preparata e per bene. Sono contento anche per insegnanti: la scelta di rimanere alle Dorotee era una scelta fatta per il valore che la scuola cattolica rappresenta. So anche che i genitori si son già resi disponibili a migliore lo spazio esterno di Casa Insieme perchè sia adeguato ad ospitare gli spazi esterni della scuola”.