Vigile del fuoco in pensione si accorge del principio d’incendio in roulotte e salva una coppia

Allarme incendio in piena notte nel gelo dell’Altopiano di Asiago, con primo e fondamentale intervento portato da un ex capo reparto dei vigili del fuoco, adesso in pensione, che si trovava nel camping Riviera e ha messo in moto i soccorsi, di fatto salvando una coppia che stava dormendo in una roulotte in sosta stanziale nel comune di Roana.

La richiesta di intervento al 118 è stata inoltrata alle 4 di stanotte, dalla struttura ricettiva in via Oxabech, dove un principio d’incendio si stava alimentando grazie al preingresso in legno della “casa mobile”. Decisiva e tempista l’azione del pompiere in congedo, che ha messo in salvo i due ospiti.

Il capo reparto stanotte si trovava in vacanza sull’Altopiano per il ponte dell’Immacolata, al camping Riviera, quando ha sentito nella notte il crepitio delle fiamme, si è alzato vedendo la piccola casetta in legno già aggredita dal fuoco. Vista l’esperienza accumulata in anni di servizio in situazioni d’emergenza, l’ex operatore del 115 ha subito utilizzato degli estintori per abbassare l’incendio, dando l’allarme alla coppia vicentina uscita quindi dalla roulotte.

I vigili del fuoco arrivati da Asiago, hanno spento del tutto le fiamme mettendo in sicurezza la struttura. Il bilancio dell’evento accidentale consta comunque di una persona ferita, vale a dire un uomo che nell’atto di abbandonare la casa mobile si sarebbe ustionato entrambi i piedi, non avendo il tempo di indossare le scarpe. Una volta preso in cura dal personale del Suem, è stato medicato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso dell’oepedale di Asiago.

Dal comando provinciale del 115 di Vicenza e provincia giunge ora un plauso esplicito all’ex collega, dimostratisi abile ad agire con prontezza di riflessi e in maniera corretta. Senza il suo intervento, abbinato al “colpo di fortuna” di trovarsi nel camping proprio questa notte, si sarebbe rischiato ben altro. “Risolutivo è stato il pronto intervento del vigile del fuoco in pensione – recita così la nota diramata stamattina -, che da solo ha abbassato le fiamme evitando un incendio generalizzato anche delle altre strutture attigue e quella che poteva essere una tragedia”. Le cause che hanno innescato il rogo rimangono per il momento sconosciute, e toccherà proprio alla squadra di Asiago capire cosa sia accaduto. Gli stessi operatori specializzati del distaccamento altopianesi hanno lavorato fino alle 7 di stamane per mettere in sicurezza l’intera area, dopo aver spento le fiamme.