Scivola sul sentiero a Forte Campolongo: trauma alla gamba. Recuperata dai soccorsi

Finisce male la gita domenicale alla fortezza di Campolongo per una donna di Calvene, salita ieri sull’Altopiano dei Sette Comuni insieme al marito. La donna di 51 anni, infatti, ha concluso la giornata in ospedale di Asiago dopo un ruzzolone lungo un sentiero sulla via del ritorno verso il rifugio nelle vicinanze, a quota 1.700 metri di altitudine.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 15, dal territorio montano di Rotzo nella zona della Val d’Assa teatro degli schianti di fine 2018 per la tempesta Vaja. Con una squadra specializzata di soccorso alpino giunta dalla base di Asiago a raggiungere ed assistere la donna, che lamentava forti dolori ad un arto.

Insieme al team del Cnsas altopianese anche una coppia di carabinieri forestali della stazione di Roana. La squadra “allargata” partita alla volta delle alture sopra Rotzo è arrivata in fuoristrada al Forte, per poi discendere e raggiungere il luogo esatto indicato dall’accompagnatore dell’infortunata. Quest’ultima, P.B. le sue iniziali 51enne di Calvene, è stata stabilizzata e imbarellata per il probabile trauma alla gamba che le impediva di deambulare autonomamente.

Trasportata per un paio di chilometri a piedi fino al Rifugio, lì è stata affidata all’ambulanza diretta ad Asiago al termine dei ringraziamenti di diretto per l’aiuto ricevuto. La donna ha poi affrontato gli accertamenti di natura ortopedica, per verificare l’entità di sospette fratture. Il gestore del Rifugio Campolongo ha poi riaccompagnato i soccorritori a monte a recuperare la macchina.