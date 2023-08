Storie che non stanno ferme: Spiller racconta le donne che non avevano paura

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Prenderà il via questa sera alle 20,45 presso il Centro Culturale di Rotzo un nuovo appuntamento con la storia curata dall’eclettico scrittore e appassionato di cultura locale Giorgio Spiller. Protagonista ancora una volta la microstoria dell’Altopiano seguendo i racconti dello stesso Spiller, che presenterà la sua trilogia ‘La Storia alla finestra’, sui tre villaggi a portata di sguardo dalla sua casa di Cesuna. Vicende di guerra e di pace, vicende di Resistenza, seppellite dalla memoria collettiva, che l’autore ha ricostruito raccogliendo documenti e testimonianze degli ultimi, porta a porta.

“Per me scrivere di Storia è come tessere le esistenze dei miei testimoni, un modo per tendere loro la mano e tenerli in vita – spiega l’autore – le storie non stanno mai ferme, sono come fiumi e torrenti, non c’è argine che tenga, irrompono e ti trascinano con loro, inutile opporsi, meglio lasciarsi portare dalla corrente come stroppoli”.

Filo conduttore, le donne, il loro coraggio, le loro peculiarità: donne pronte ad accogliere come Irma, donne ferme sull’uscio di casa a difenderlo come Maria e Rosi, o donne sempre in cammino, allo scoperto, con il cuore in gola come Anita. A dare loro voce per l’occasione Tullia Dalle Carbonare, attrice diplomata all’Accademia Teatrale Veneta nel 2018 e molto apprezzata per le sue ‘maschere’.