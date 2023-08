La cantante Francesca Michielin al ricovero per un intervento: “Tornerò più energica di prima”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Di sicuro un fulmine a ciel sereno prima di tutti per lei, visto che solo fino a poche ore fa Francesca Michielin si stava esibendo in Sardegna, sul palco di Alghero. La cantante di Bassano del Grappa ha annunciato lo stop temporaneo in prima persona, con una stories sul suo profilo di Instagram, confermando l’annullamento di due concerti e il periodo di riposo a cui dovrà sottostare dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico.

Un problema di salute che impone un intervento chirurgico a breve, come la stessa artista veneta ammette facendo trasparire nella voce un pizzico di commozione, la cui natura non è stata specificata. Niente più musica per lei nel mese di agosto da protagonista dei palcoscenici, ma una parentesi obbligatoria di convalescenza.

Non si tratterebbe di nulla di grave, comunque, come lei stessa ha assicurato nel corso del messaggio a viva voce, rassicurando il suo milione di followers, promettendo di tornare sul palco “più forte di prima”. Anche se la chiamata in ospedale per l’operazione si intuisce come sia stata evidentemente giunta improvvisa e l’abbia colta di sorpresa sorpresa, nel bel mezzo di una serie di esibizioni programmate.

Saltate le date del 13 agosto a Castellaneta Marina in Salento e del 29 dello stesso mese in Friuli a San Vito al Tagliamento. Poi, si dovrà attendere il decorso post operatorio e le comunicazioni del management della Michielin per conoscere il giorno ufficiale del suo ritorno “in pista” davanti a un microfono. “Non voglio allarmarvi – ha specificato subito la cantante nel video – ma ho un problema di salute e per stare meglio al più presto dovrò subire un’operazione. Sarò in ospedale tra pochi giorni e poi starò a riposo per poi tornare a settembre, ve lo giuro!”.