Scivola sull’ex pista panoramica di Cima Ekar e viene soccorso in motoslitta

A “tradirlo” una lastra di ghiaccio sul percorso in discesa, mentre si godeva insieme alla moglie lo splendido paesaggio innevato dei monti. Un 65enne vicentino, residente a Bassano del Grappa, è stato soccorso nel primo pomeriggio di domenica lungo il tratto del comprensorio sciistico ora dismesso che un tempo ospitava la sciovia e le piste di Cima Ekar, sull’Altopiano di Asiago.

L’allarme è scattato attorno alle 13 di ieri, impegnando da subito due squadre del soccorso Alpino che hanno raggiunto l’ampia area della pista da sci in stato di abbandono, divenuta meta in inverno di escursionisti e fotografi.

A causa delle nevicate recenti per raggiungere la coppia in attesa – l’infortunato ad un arto inferiore era infatti impossibilitato a camminare – i soccorritori hanno dovuto utilizzare due delle motoslitte in dotazione. In una ventina di minuti gli operatori della montagna hanno individuato la zona esatta dove si trovavano i due, caricando l’uomo – M.S. le iniziali del bassanese ferito – fino al parcheggio più vicino, dove ad attendere la “spedizione” di emergenza era presente un’ambulanza giunta dal nuovo ospedale di Asiago.

L’infortunato è stato in seguito affidato al reparto interno di ortopedia, per gli accertamenti del caso. Se la dovrebbe cavare con una prognosi di guarigione di alcune settimane, in base all’entità della probabile frattura rimediata nella scivolata sul ghiaccio.