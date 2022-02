Ucraina, tutto pronto per i negoziati con Mosca. Nella notte esplosioni a Kiev e Kharkiv

Atteso questa mattina l'avvio nella bielorussa Gomel dei colloqui tra Ucraina e Russia. “Le prossime 24 ore saranno cruciali” ha detto stanotte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo un colloquio con il premier britannico Boris Johnson. Intanto i media scrivono che la Bielorussia è pronta a scendere in campo con la Russia. Con un referendum il presidente Lukashenko ha anche rafforzato i propri poteri:con le nuove regole potrà rimanere al governo almeno fino al 2035. Introdotta anche la possibilità di avere armi atomiche. Mentre Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino di origini russe vicino a Vladimir Putin e considerato uno dei candidati per il governo fantoccio se Mosca dovesse prendere Kiev, è evaso dagli arresti domiciliari.

E nella notte altre esplosioni si sono udite a Kiev e a Kharkiv. Un missile russo ha inoltre colpito un edificio residenziale nel centro di Chernihiv. L'Ucraina ha aggiornato il bilancio delle vittime civili: 352 morti, 14 sono bambini. Il ministro degli Esteri Luigi di Maio fa sapere che nel Paese ci sono 1900 italiani e che è impossibile farli evacuare.

Si susseguono intanto le reazioni alla decisione di Putin di ordinare “l'allerta del sistema difensivo nucleare”. Un'escalation “inaccettabile” per gli Usa; “un'idea inconcepibile”, dice l'Onu. Onu che ha deciso, con 11 voti a favore, uno contrario (la Russia), e 3 astenuti, di convocare una rara sessione speciale di emergenza dell'Assemblea Generale. Una mossa avvenuta solo sette volte nella storia, l'ultima delle quali nel 1982.

Spazio aereo chiuso ai voli russi da diversi paesi europei, con l'Ue che valuta anche lo stop alle navi. Atteso per oggi anche l'ok formale di Bruxelles all'esclusione di alcune banche russe dal sistema Swift. La Corea del Sud si unisce alle sanzioni internazionali contro Mosca. Sempre oggi riunione straordinaria del Consiglio dei ministri Ue dell'Energia e, in Italia, Cdm sulle misure per la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina attaccata dalla Russia.

E anche Google Maps si ferma bloccando alcune sue funzioni in Ucraina per proteggere la popolazione. Le funzionalità disabilitate includono la sovrapposizione del traffico in tempo reale di Google Maps e Live Business, una funzione che mostra eventuali concentrazioni di persone in una posizione in un momento dato.