Scontro tra auto: una finisce ribaltata nel fossato. Ricoverata una donna altopianese

Nuovo incidente ieri sull’Altopiano, in territorio di Asiago, dove due auto si sono scontrate. Illeso il conducente di una Ford Fiesta, ricoverata nel vicino ospedale di Asiago, invece, una donna che si trovava al volante di una Volkswagen Polo, finita cappottata su un fianco nel fossato a lato della strada provinciale 72.

Lo scontro tra i due veicoli è avvenuto intorno alle 19 di ieri all’altezza dell’incrocio che porta a Sassi e Stoccareddo, in via Martiri di Granezza. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco di Asiago oltre a un’ambulanza del 118 giunta dal polo sanitario poco distante dal luogo dove si è verificato l’incidente.

Per l’unica persona ferita, una cittadina di Asiago di 48 anni – S.P. le sue iniziali – non si è riscontrato pericolo imminente di vita, anche se dovrà attendere dei giorni, probabilmente, prima di lasciare l’ospedale per le forti contusioni subite. Al volante della Polo lei stava salendo da Bassano verso il comune capoluogo dell’Altopiano quando, prima di località Campomezzavia si è scontrata con il veicolo condotto da un giovane di 20 anni, suo concittadino (R.R.). Il ragazzo era fermo allo stop, rimane da comprendere, in base ai rilievi, chi tra i due non abbia rispettato il codice della strada causando l’impatto di striscio.

Altopiano di Asiago - 25 agosto 2020 1 di 4

Dopo l’urto l’auto che viaggiava sulla provinciale è rimbalzata fuori dalla carreggiata, ribaltandosi. La donna ferita è stata aiutata da chi si è precipitato sul posto per prestare soccorso, riuscendo ad uscire dall’abitacolo ancor prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, che si sono poi occupati di rimettere in sicurezza la zona interessata dal sinistro.