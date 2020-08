Previsioni meteo, sole d’agosto con rade nubi fino a venerdì. Poi tempo instabile

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Temperature già discese in orario notturno in particolare ma giornate con sole d’agosto e poche nuvole in cielo tra mercoledì e giovedì, prima del sopraggiungere in Veneto di maltempo parziale. Le previsioni di Arpav fino a venerdì, in attesa dell’aggiornamento per l’ultimo weekend del mese. Nel Vicentino massime e minime in pianura ad oscillare tra i 15 e i 29 gradi.

La circolazione si fa debolmente anticiclonica e fino a giovedì è tale da assicurare un tempo stabile sulla nostra regione, con poche nubi. In seguito la pressione tende a calare e in quota giungono correnti umide dai quadranti sud-occidentali in progressivo rinforzo, per l’approfondirsi di una saccatura sull’Europa occidentale, tanto da far tornare addensamenti nuvolosi e piogge da venerdì pomeriggio.

Mercoledì 26. Fino al primo pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti, poi cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti per tutta la giornata, con temperature in lieve aumento rispetto a martedì, sui monti anche sensibilmente.

Giovedì 27. Fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, su rilievi e zone limitrofe a tratti nuvoloso. Probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi, rovesci o temporali su rilievi e zone limitrofe verso sera. Per quanto riguarda le temperature risulteranno aumento di notte ed in calo di giorno, variazioni leggere/moderate rispetto a mercoledì.

La tendenza nei giorni successivi, prevede per venerdì 28 nuvolosità in aumento con piogge più probabilmente dal pomeriggio e sui monti, temperature in aumento fino al primo mattino e poi in calo con minime a tarda sera. Per sabato 29 sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti con piogge più probabilmente dal pomeriggio, sui monti nuvoloso con piogge frequenti; temperature in calo.