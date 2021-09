Si rovescia con il quad che gli cade sopra: 60enne ferito. Interviene il soccorso alpino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attorno alle 15.20 una squadra del soccorso alpino di Asiago è intervenuta assieme al personale sanitario dell’ambulanza del Suem 118 e ai carabinieri forestali, lungo una mulattiera del Monte Rattertal, nel territorio comunale asiaghese.

Qui un sessantenne del posto, mentre saliva con il quad una rampa ripida, è rimasto schiacciato dal mezzo, che si è rovesciato.

L’uomo è riuscito da solo a spostarsi e a chiamare aiuto, dando alla centrale operativa del Suem anche la posizione esatta in cui si trovava. Prestategli le prime cure per dolori alle anche e alla schiena, l’uomo è stato imbarellato e trasportato dai soccorritori per 300 metri fino alla strada. Da qui è stato portato in ambulanza in ospedale in codice giallo per i traumi riportati.