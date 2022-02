Tetto a fuoco in centro ad Asiago: 10 mezzi dei pompieri in azione

Vasto incendio in centro ad Asiago in via Dante Alighieri: dieci i mezzi dei vigili del fuoco che sono in azione dalle 20,15, con 28 operatori impegnati nelle opere di spegnimento. Dalle prime informazioni le fiamme sarebbero partite da un camino di un edificio a tre piani e si sono poi estese a tutto il tetto, con il rischio che la presenza di strutture in legno propaghi il fuoco anche ai tetti ed edifici contigui.

Mezzi dei pompieri sono giunti su posto anche da Bassano, Thiene, Schio e Vicenza. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.