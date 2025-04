Tubatura del gas danneggiata durante i lavori sul marciapiede. Accorrono i pompieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è agito in regime di massima tempestività questa mattina ad Asiago, memori dei fatti tragici di via Ech dell’ottobre scorso, per scongiurare ogni rischio in seguito alla rottura accidentale di una tubatura del gas (in questo caso in bassa pressione) nella cittadina dell’Altopiano dei Sette Comuni.

Teatro dell’imprevisto segnalato a metà mattinata è stato un tratto di via Cinque, a nord rispetto al centro urbano, dove in questi giorni risulta in corso un intervento di rifacimento della pavimentazione del marciapiede. Area poco lontana da una scuola che, dopo le dovute valutazioni del caso, si è deciso di non evacuare.

A segnalare il problema alle 10.30 di giovedì gli stessi dipendenti della ditta incaricata dei lavori, interrotti temporaneamente per consentite ai vigili del fuoco del distaccamento di Asiago di operare per risolvere il problema. Dopo la prima fase di ricognizione, i pompieri hanno tamponato provvisoriamente la perdita fino all’arrivo di tecnici specializzati gestori della rete gas metano.

Tutto si è risolto per il meglio, quindi, senza rilevare danni particolari alle strutture interrate del sottosuolo, che saranno riparate nel più breve tempo possibile al fine di limitare i disagi ai residenti. I lavori per la posa dei marciapiedi proseguiranno regolarmente.

