Una bassanese alla guida dell’Anestesia di Asiago: “passaggio” tra ospedali dell’Ulss 7

La dottoressa Daniela Maineri, originaria di Bassano del Grappa e operativa già da 25 anni proprio nel polo cittadino, è stata nominata nuova responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Anestesia presso l’ospedale di Asiago.

La professionista del settore sanitario proviene dall’Ulss 7 Pedemontana, trasferendosi sul dal San Bassiano al nuovo centro clinico sanitario sull’Altopiano. Laureatasi in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova, ha poi conseguito con lode la specializzazione in Anestesia e Rianimazione con indirizzo Terapia Intensiva.

Durante il periodo dedicato alla specializzazione (1994-1998), oltre a frequentare sale operatorie multispecialistiche e terapie intensive dell’ospedale civile di Padova, ha lavorato in Alto Adige (a Merano e Bolzano) come medico del 118. Dal gennaio 1999, è dirigente medico di primo livello nell’Uoc di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Bassiano. Dal 2021, ricopre un incarico di altissima professionalità per il coordinamento delle attività di sala operatoria. Parallelamente, dal 2008 collabora strettamente con il dipartimento Materno-Infantile per il percorso nascita, organizzando incontri mensili con le donne in gravidanza sulla parto-analgesia e gestendo l’ambulatorio dedicato.

La dottoressa Maineri ha accolto si prepara al nuovo ruolo: “Accolgo con grande entusiasmo questo nuovo incarico – commenta –, attraverso il quale confido di mettere a frutto i molti anni di servizio presso l’ospedale San Bassiano che costituiscono per me un prezioso bagaglio di esperienze professionali multidisciplinari. Il tutto con l’obiettivo di far sì che l’Anestesia possa essere sempre più di supporto all’attività chirurgica svolta presso l’ospedale di Asiago”.

Il Direttore Generale dell’Ulss 7 Pedemontana, Carlo Bramezza, ha sottolineato l’importanza di questa nomina: “È evidente che la disponibilità di un servizio di anestesia con elevati standard professionali e ben organizzato rappresenta una condizione fondamentale anche per la crescita dell’attività chirurgica. Sono certo che la dottoressa Maineri, con la sua esperienza, saprà portare un contributo importante nel miglioramento, contribuendo così a un ulteriore sviluppo dell’attività operatoria e in generale dell’ospedale di Asiago. Si tratta di una struttura di ultima generazione, che come direzione puntiamo a valorizzare sempre di più e la nomina della dottoressa Maineri bene si inserisce in questo percorso”.

