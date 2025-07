Tennis, altra finale per Darderi: stasera a Umago la sfida per il titolo contro Taberner

Il 23enne elimina in semifinale all’Atp 250 di Umago l’argentino Camillo Ugo Carabelli dimostrando ancora una volta di essere uno dei migliori interpreti della terra battuta. All’azzurro bastano due set per sbarazzarsi del numero 51 al mondo, con il punteggio di 7-6 (6) 6-3 in un’ora e 40 minuti di gioco.

Per Darderi è la seconda finale nel giro di una settimana: solo domenica scorsa ha trionfato a Bastad. L’italoargentino in questo 2025 ha un bilancio di 23 vittorie e 17 sconfitte, avendo già conquistato Marrakech e a Bastad: con quello di Cordoba lo scorso anno, Luciano ha fatto centro pieno in tutte e tre le finali del circuito maggiore che ha disputato in carriera.

Adesso Darderi sogna il poker. Stasera l’azzurro sfiderà per il titolo lo spagnolo Carlos Taberner, n. 111 della classifica mondiale e alla prima finale in carriera nel circuito maggiore. Il valenciano, classe 1997, è la rivelazione della settimana, impreziosita dalla vittoria al 2° turno con il n. 1 del seeding Francisco Cerundolo. Tra Darderi e Taberner non ci sono precedenti: sarà un confronto inedito. L’appuntamento è per le ore 20 sul Goran Ivanisevic Stadium. L’azzurro, con la vittoria in semifinale, si è assicurato il numero 36 del mondo, in caso di trionfo arriverebbe al numero 35.

Sorteggiato intanto ieri il tabellone del Masters 1000 di Toronto, che nonostante le tante le assenze illustri (Sinner, Alcaraz, Djokovic) promette spettacolo. Sette gli italiani al via. Comincerà al secondo turno il percorso di quattro azzurri: Musetti affronterà uno tra Shang e un qualificato, Cobolli uno tra Rinderknech e Galarneau, Sonego uno tra Bu e Kopriva, Arnaldi uno tra Fonseca e un qualificato. Bellucci affronterà nel primo turno Gaston, Gigante se la vedrà con Coric mentre Darderi sfiderà un qualificato.