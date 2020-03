Bassano, rintocchi di speranza: la Torre Civica suonerà al mezzogiorno per tre venerdì

La campana laica della Torre Civica rintoccherà per tre venerdì in un gesto simbolico di speranza e condivisione per i cittadini di Bassano del Grappa. Un segno di vicinanza rivolto ai bassanesi, programmato nei venerdì 20 e 27 marzo e infine 3 aprile. La melodia durerà circa minuto, allo scoccare del mezzogiorno. “Abbracciamoci idealmente” dice il sindaco Elena Pavan, che ha accolto l’iniziativa dando il via libera a nome dell’amministrazione comunale. Un campana che, storicamente, veniva utilizzata solo in occasione di ricorrenza particolari e in tempi passati come segnale di allarme. Oggi, in tempi di emergenza sanitaria, sarà strumento di diffusione di senso civico, vivere comunitario, incitamento a farsi forza e voglia di tornare quanto prima alla normalità.

Da piazza Garibaldi, quindi, all’ora di pranzo basterà tendere un orecchio verso l’esterno per ascoltare i rintocchi. “In questa occasione – spiega Pavan – abbiamo pensato di usare questo sistema per esprimere un sentimento di vicinanza e condivisione con tutti i bassanesi. Il nostro abate don Andrea Guglielmi, con il quale abbiamo concordato questa iniziativa, farà suonare le campane delle chiese di Bassano in diversi momenti della giornata nel corso della settimana, noi lo faremo ogni venerdì. È il nostro modo – conclude la donna primo cittadino della città del Ponte degli Alpini – per raggiungere le case e dire a tutti che Bassano c’è. Quando sentiremo i rintocchi abbracciamoci idealmente e pensiamo a come sarà bello portelo fare, di nuovo, di persona”.