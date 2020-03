Chi fa delivery nel tuo comune? Te lo dice consegnamoacasatua.it

Con tutta Italia che si sta adattando a vivere confinata in casa a causa dell’emergenza coronavirus, tante attività economiche si stanno ingegnando per dare nuovi servizi al cittadino, arrivando fino a casa sua.

consegnamoacasatua.it, dall’idea della scledense Laura Canale in collaborazione con Exxmedia di Schio, i quali hanno aperto un portale per aiutare le aziende locali e le famiglie a trovare le attività che effettuano consegna a domicilio. In quest’ottica da pochissimi giorni è nato il portale, dall’idea della scledensein collaborazione condii quali hanno aperto un portale per aiutare le aziende locali e le famiglie a trovare le attività che effettuano consegna a domicilio.

Trattandosi di un portale appena nato, il numero di attività registratesi è ancora basso, ma di giorno in giorno aumentano in maniera importante. Come funziona? Semplicissimo: basta selezionare il tipo di attività che ci interessa, oppure il comune dove abitiamo, per vedere chi è disponibile a consegnare merce o generi alimentari a casa.

“Ci piacerebbe se venisse promosso così da accrescere il database di aziende iscritte e offrire un servizio utile alla comunità – spiega Canale – anche perchè il servizio è totalmente gratuito”.