Disagi per il maltempo nel Vicentino: oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco

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Piogge incessanti e forti raffiche di vento hanno messo in difficoltà gran parte della provincia di Vicenza nella giornata di ieri, mercoledì 1° luglio.

Dalle ore 11, sono arrivate alla sala operativa del 115 provinciale numerose richieste di aiuto. In poche ore sono stati gestiti più di 50 interventi di varia natura legati direttamente al maltempo. Tra le situazioni più frequenti: alberi e rami caduti sulla viabilità, coperture divelte dal vento, allagamenti e infiltrazioni d’acqua in abitazioni. Il lavoro delle squadre è proseguito per tutta la giornata e continua tutt’ora per mettere in sicurezza le aree interessate e ripristinare la viabilità dove possibile.

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