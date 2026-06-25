Sagra di San Luigi, Pizza in Piazza e Marostica Summer Festival: ecco gli eventi del weekend

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In occasione del quarto weekend di giugno, il territorio vicentino propone un calendario particolarmente ricco di iniziative dedicate a famiglie, sportivi, appassionati di cultura e buongustai, con eventi diffusi dall’Altopiano dei Sette Comuni fino alla città di Vicenza. Gianni Manuel e Martina Polelli, come d’abitudine, hanno fatto il punto degli eventi più interessanti ai microfoni della trasmissione di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

A Treschè Conca di Roana, da domani a domenica 28 giugno, torna la tradizionale Sagra di San Luigi: tre giornate all’insegna della convivialità con stand gastronomici, mercatini dell’artigianato, attività per bambini, musica e sport. Sempre a Treschè Conca di Roana, domenica 28 giugno, il Cason delle Meraviglie ospiterà il laboratorio didattico “Fiocco di neve, Heidi e Peter“, un’esperienza pensata per famiglie con bambini dai quattro anni in su. I partecipanti potranno vivere per qualche ora la vita di una fattoria di montagna, accompagnando le caprette al pascolo, provando la mungitura e realizzando una piccola formaggetta secondo le tradizioni di un tempo.



A Valdagno, domani 26 giugno, il Museo Civico Dal Lago propone “La voce del bosco“, una passeggiata serale guidata tra natura, musica e suggestioni notturne lungo i sentieri di Cerealto. Il percorso, accessibile anche grazie alla presenza di un’interprete Lis, sarà accompagnato dalle sonorità di strumenti a fiato e offrirà ai partecipanti l’opportunità di vivere il passaggio dalla luce del tramonto all’atmosfera del bosco notturno. A Marano Vicentino invece, sabato 27 giugno, si svolgerà il laboratorio “Tra resine e aromi: viaggio nelle essenze naturali“, guidato da Sara Scolaro di Atelier Nativa. L’incontro accompagnerà i partecipanti alla scoperta dell’incenso dell’Oman, delle tecniche di distillazione e delle proprietà aromatiche e simboliche delle essenze botaniche, con una dimostrazione pratica e una campionatura finale da portare a casa.

Nel cuore del centro storico di Vicenza, da domani a domenica 28 giugno, Piazza dei Signori ospiterà “Pizza in Piazza“, manifestazione dedicata all’arte della pizza artigianale. Degustazioni, masterclass, laboratori e incontri con esperti del settore animeranno uno degli scenari più suggestivi della città, con ingresso gratuito e attività rivolte sia al grande pubblico sia agli operatori professionali. Sempre a Vicenza, sabato 27 giugno, il Teatro Astra accoglierà lo spettacolo “Cenerentola 301“, una rilettura originale della celebre fiaba interpretata dai burattinai Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli. Attraverso pupazzi e attori, lo spettacolo gioca sul confine tra realtà e immaginazione, offrendo una proposta coinvolgente per bambini dai sei anni in su e per le loro famiglie.

Gli appassionati delle due ruote potranno invece partecipare al Monte Grappa Bike Day, in programma sabato 27 giugno con partenza da Bassano del Grappa. Per l’occasione l’intero anello del Monte Grappa sarà chiuso al traffico motorizzato, consentendo ai ciclisti di percorrere in totale sicurezza oltre 110 chilometri immersi nel paesaggio della Riserva della Biosfera Unesco. Infine, a partire da domani 26 giugno, Marostica torna a essere la capitale della musica dal vivo grazie al Marostica Summer Festival, ospitato nella suggestiva cornice di Piazza Castello. L’edizione 2026 vedrà alternarsi sul palco artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui Il Volo, Negramaro, Claudio Baglioni, John Legend, Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia ed Europe.

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