Diventare volontari della Croce Rossa Italiana: al via i nuovi corsi base nel Vicentino

Donare il proprio tempo per aiutare chi ha bisogno. Per chiunque desiderasse mettersi in gioco in tal senso, la Croce Rossa Italiana annuncia l’avvio dei nuovi corsi base per diventare volontari dell’associazione. Anche il Vicentino ne è interessato. A questo proposito, i comitati locali della Croce Rossa hanno organizzato della serate di presentazione per far conoscere da vicino la realtà dell’associazione e scoprire tutte le opportunità di volontariato.

A Schio la serata di presentazione si terrà mercoledì 10 settembre, alle 20:30, presso la sede del comitato in via della Potara (di fronte al deposito postale). La partecipazione è libera, gratuita e non vincolante. Il corso inizierà il 15 settembre e si concluderà l’11 ottobre. Durante la presentazione verranno illustrate le tante attività locali a cui i volontari possono dedicarsi: dall’assistenza sanitaria ai servizi sociali, dalla protezione civile alle campagne di prevenzione, fino al supporto durante eventi e manifestazioni.

In quel di Bassano del Grappa la presentazione del corso base avrà luogo martedì 16 settembre alle 20:30, e sarà ospitata al civico 15 di via della Ceramica. Anche in questo caso la serata è aperta a tutti e non richiede l’iscrizione. A Isola Vicentina il corso per diventare volontario della Croce Rossa verrà presentato lunedì 15 settembre, alle 20:30, in via Stradella del Municipio 14, presso il Comune. In quel di Thiene, infine, la serata di presentazione del corso si terrà venerdì 12 settembre, alle 18:30, presso la Sala Ascom in via Montello 33.

