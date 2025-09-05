Previsioni 6-8 settembre: tempo stabile con molti spazi di sereno

Evoluzione generale

Venerdì pomeriggio la nostra regione è marginalmente interessata dal transito di una modesta saccatura d’aria fresca in quota di origine nord-atlantica, che porta alcuni addensamenti nuvolosi e qualche possibile pioggia; per il resto il tempo è generalmente stabile, con molti spazi di sereno.

Tempo previsto

Venerdì 5 settembre

All’inizio cielo da sereno a poco nuvoloso salvo possibili locali nebbie o nubi basse su qualche zona pianeggiante e a fondovalle nelle prime ore; poi nel complesso parzialmente nuvoloso con addensamenti più significativi su zone montane e alta pianura, spazi di sereno più persistenti su bassa pianura e costa.

Precipitazioni. Dalle ore centrali possibili alcuni fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, da locali a sparsi, soprattutto su zone montane e alta pianura.

Temperature. In quota, moderato calo specie riguardo ai valori massimi; nelle valli e sull’alta pianura prevale una lieve diminuzione, salvo locali modeste controtendenze delle minime; altrove minime stazionarie o in leggero aumento, massime senza notevoli variazioni.

Venti. In quota fino al primo pomeriggio sud-occidentali, moderati sulle Dolomiti e da moderati a tesi sulle Prealpi, in seguito da moderati a deboli nord-occidentali; altrove deboli con direzione variabile, salvo qualche possibile fase di locali moderati rinforzi dai quadranti settentrionali su costa e bassa pianura a partire dal pomeriggio.

Mare. Da calmo a quasi calmo.

Sabato 6 settembre

Cielo da sereno a poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in lieve calo soprattutto sulla pianura; per le massime, contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti in montagna e diminuzioni sulla bassa pianura.

Venti. In quota nord-occidentali, da deboli a temporaneamente moderati; nelle valli e su buona parte della fascia pedemontana, deboli con direzione variabile; altrove in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, ma con fasi di moderato rinforzo da nord-est sulle zone costiere nelle ore centrali.

Mare. Poco mosso al mattino, per il resto quasi calmo.



Tendenza

Domenica 7 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo un po’ di nubi medio-alte dal pomeriggio a nord; per le temperature minime, aumenti al più contenuti sulle zone montane e pedemontane, contenute variazioni di carattere locale altrove; temperature massime in leggero aumento.

Lunedì 8 settembre

Leggera variabilità, con alcuni addensamenti nuvolosi e significativi spazi di sereno; possibilità di qualche locale rovescio dal pomeriggio sulle zone montane; temperature minime in contenuto aumento; temperature massime in lieve aumento, salvo locale stazionarietà in pianura e nelle valli.