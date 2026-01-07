Freddo nel vicentino: superate minime che resistevano dal 2018
L’ondata di freddo di questi giorni nel Vicentino sta segnando temperature che resistevano imbattute da alcuni anni, dal 2018 per la precisione.
Ecco alcune temperature minime della scorsa notte, quella fra il 6 e il 7 gennaio, in alcune località del Nord-Ovest vicentino:
S.Antonio – Valli del Pasubio -4.0°
Malo -4.8°
Valdagno -4.9°
Crespadoro -5.3°
Recoaro Terme -5.8°
Contrá Doppio a Posina -6.3°
Vicenza -6.6°
Campogrosso -8.6°
Castana -10.0°
Campomolon -11.4°
Nella prossima notte le temperature scenderanno ancora un po’, soprattutto nei fondovalle e in pianura.
