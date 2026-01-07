Nuova mensa Esu, Mantovan: “Un servizio atteso che rafforza il diritto allo studio”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“La ripresa delle lezioni universitarie dopo la pausa natalizia per gli studenti dei corsi che hanno sede a Vicenza sarà contraddistinta da un’importante novità. Da mercoledì 7 gennaio, sarà attivo il servizio di ristorazione universitaria dell’Esu nei nuovi locali di viale Trissino 55, a Vicenza”. Lo annuncia l’assessore regionale all’Istruzione, Valeria Mantovan.

“La mensa universitaria – sottolinea Mantovan – abbandona dunque definitivamente la storica sede dell’ex Gil per trasferirsi in una struttura da 250 posti a sedere, messa a disposizione dalla Fondazione Studi Universitari di Vicenza fino al 2031. Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì, con orario 12-14. Grazie alle disposizioni della Regione Veneto, il servizio sarà garantito anche agli studenti che frequentano i corsi dell’Università di Verona che hanno sede a Vicenza, tramite una convenzione già in essere tra gli Esu di Padova e Verona. Sono inoltre in corso interlocuzioni con Esu di Venezia per sottoscrivere a breve un ulteriore accordo che garantisca il servizio anche agli studenti che frequentano i corsi vicentini dello Iuav“.

Il nuovo servizio Esu, affidato tramite gara a Euroristorazione Srl, prevede la preparazione di primi piatti “al momento” e un menù variegato con quattro primi e quattro secondi, incluse opzioni vegane e la possibilità di doggy bag. “L’investimento dell’Esu di Padova sulla ristorazione universitaria a Vicenza – spiega l’assessore – ammonta a oltre 773 mila euro. Ringrazio Esu Padova, guidato da Giuseppe Maschera, così come la Fondazione Studi Universitari di Vicenza, con il suo presidente, Adamo Dalla Fontana, che con la collaborazione dell’Università di Padova e del nuovo affidatario, hanno consentito di mettere a punto, nei tempi previsti, il nuovo servizio, funzionale per gli operatori e allo stesso tempo accogliente per gli studenti”.

